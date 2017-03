L’histoire courte du samedi #2 : Nowness – Louder Than Words

Basé à Sydney, le photographe et cinéaste coréen Yoon Yeoseop met en scène l’australien Walter Kadiki, poète sourd, dans un court-métrage qui explore le storytelling sans parole : « Communiquer signifie bien plus que partager de l’information. Le poids de la douleur que nous ressentons parfois et que nous traversons est pas souvent traduit par des mots qui confinent certaines émotions. Parfois, je ressens que la langue parlée en tant que notre principal outil de communication n’est pas suffisante. » – via Nowness

Sur le même thème

Commentaires

commentaires