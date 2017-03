Quel est le pluriel de scénario ?

alors, Scénarios ou scenarii ?

Ouh là là, comme je déteste les gens qui m’envoient des scenarii ! J’ai toujours l’impression qu’ils sont légèrement plus pédants que ceux que j’aime qui m’envoient des scénarios.

Alors certes, le mot scénario (avec accent) vient de l’italien, scenario (sans l’accent).

Du coup, en français moderne, le pluriel, c’est scénarios et pas la version italienne scenarii (dont on me dit dans l’oreillette que la forme moderne est scenari) et encore moins sa francisation étrange scénarii.

Le fait d’utiliser le mot à l’italienne, sans l’accent, est considéré comme archaïque. Au moins depuis la réforme orthographique de 1990, où le Conseil supérieur de la langue française approuvé par l’Académie française a décidé que : « les mots d’origines étrangères prennent les marques normales du français (accents, pluriel) quand ils sont intégrés à notre langue. »

Et oui, « Les Soprano » c’est sans s, c’est parce que c’est leur nom de famille, ça ne s’accorde pas. Et on continue à dire un ravioli, pas un raviolo, et des raviolis, avec un s. Mais je m’égare.

