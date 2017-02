John Cleese sur l’inconscient comme origine de la créativité

Une conférence de John Cleese sur la source de la créativité.

Extrait :

« Les gens me demandent souvent : d’où tirez-vous vos idées ? Je réponds que je les reçois d’un M. Ken Levingshore qui vit à Swinden, il me les envoie tous les lundis matin sur une carte postale. J’ai demandé une fois à Ken d’où il obtient ses idées. Il les obtient d’une dame appelée Mildred Spong qui vit sur l’île de Wight. Il a demandé une fois à Mildred d’où elle obtient ses idées et elle a refusé de le dire. Donc, mon propos c’est que nous ne savons pas. C’est terriblement important. Nous ne savons pas d’où nous tirons nos idées. Ce que nous savons, c’est que nous ne les obtenons pas de nos ordinateurs portables.

Nous obtenons nos idées de ce que je vais appeler pour un moment notre inconscient – la partie de notre esprit qui continue à travailler, par exemple, quand nous sommes endormis.

Donc, ce que je dis, c’est que si vous êtes dans le bon état d’esprit, alors votre mode de pensée deviendra beaucoup plus créatif. Mais si, toute la journée, vous courez, vous cochez les tâches d’une liste, en regardant votre montre, vous passez des appels téléphoniques et ou tout simplement, si vous gardez « toutes les balles en l’air », vous n’aurez pas d’idées créatives. »