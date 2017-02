Et puis j'ai pensé : je ne veux pas écrire une autre comédie romantique entière, et si on pouvait faire une sorte de film extatique, où vous venez de voir les meilleures parties de 10 films, plutôt que d'un seul film entier ?

Richard Curtis Réalisateur et scénariste (Quatre mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hil, Le Journal de Bridget Jones, Love actually, Good Morning England, Doctor Who...)