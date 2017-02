Les humains sont des animaux conteurs. Tout est histoire, tout le monde connait des histoires, on perçoit les histoires, on s'intéresse aux histoires. Donc, pour moi, le vrai truc difficile [plus que de trouver une idée], c'est savoir comment raconter une histoire, trouver la bonne façon de raconter une histoire particulière.

Richard Linkslater Réalisateur et Scénariste (Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, A Scanner Darkly, Boyhood...)